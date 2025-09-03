"Путин слабее, чем когда-либо": глава минобороны Британии назвал причины

Российский диктатор Владимир Путин из-за полномасштабной войны против Украины значительно ослаб. В частности, он уже потерял миллион солдат.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр обороны Британии Джон Гили.
По его словам, когда Северная Корея предоставляет России солдат, а Китай передает свои технологии и важные компоненты, это свидетельствует о том, что Путин умоляет других о помощи.
"Это говорит мне, что Путин любит демонстрировать свою силу, но он слабее, чем когда-либо", - подчеркнул Гили.
Он уточнил, что о слабости Путина свидетельствуют несколько фактов:
"Это была война, которую он думал выиграть за три дня, но он до сих пор ее ведет из-за мужества украинцев три с половиной года спустя", - отметил британский министр.
Напомним, ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия планирует завершить войну против Украины до 2026 года.
По его словам, в ином случае РФ никогда не сможет догнать США и Китай.