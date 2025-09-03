"Путин слабее, чем когда-либо": глава минобороны Британии назвал причины

По его словам, когда Северная Корея предоставляет России солдат, а Китай передает свои технологии и важные компоненты, это свидетельствует о том, что Путин умоляет других о помощи.

"Это говорит мне, что Путин любит демонстрировать свою силу, но он слабее, чем когда-либо", - подчеркнул Гили.

Он уточнил, что о слабости Путина свидетельствуют несколько фактов:

он потерял более миллиона человек;

он потерял более 10 тысяч танков и бронированных машин;

его Черноморский флот был унижен страной без флота;

он не достиг ни одной из своих стратегических целей.

"Это была война, которую он думал выиграть за три дня, но он до сих пор ее ведет из-за мужества украинцев три с половиной года спустя", - отметил британский министр.