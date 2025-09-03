"Путін слабший, ніж будь-коли": голова міноборони Британії назвав причини

Російський диктатор Володимир Путін через повномасштабну війну проти України значно ослаб. Зокрема, він вже втратив мільйон солдатів.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції в Києві заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.
За його словами, коли Північна Корея надає Росії солдатів, а Китай передає свої технології та важливі компоненти, це свідчить про те, що Путін благає інших про допомогу.
"Це говорить мені, що Путін любить демонструвати свою силу, але він слабший, ніж будь-коли", - підкреслив Гілі.
Він уточнив, що про слабкість Путіна свідчать кілька фактів:
"Це була війна, яку він думав виграти за три дні, але він досі її веде через мужність українців три з половиною роки потому", - зазначив британський міністр.
Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія планує завершити війну проти України до 2026 року.
За його словами, в іншому разі РФ ніколи не зможе наздогнати США і Китай.