Путин сократил количество преступлений, запрещающих контракт с Минобороны РФ

Глава Кремля Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий перечень статей УК РФ, наличие судимости или следствия, которые делают невозможным контракт с Минобороны и отправку на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Известно, что из списка статей, которые помешали бы россиянам уйти на фронт, исключили следующие преступления:

- преступления малой и средней тяжести;

- отдельные преступления в сфере обращения оружия и взрывчатых веществ, нарушение правил безопасности, а также некоторые виды военных и транспортных преступлений.

При этом под запретом на подписание контракта остаются лица с судимостью или следствием по статьям о педофилии, терроризме, госизмене, шпионаже, диверсии, экстремизме, вымогательстве и ряде других тяжких преступлений против государства и общественной безопасности.

Закон опубликован на сайте правовых актов и вступил в силу.

Мобилизация в РФ

Следует отметить, что в России все большее число признаков указывают на усиление мобилизационной готовности и власти уже ищут новые способы пополнять армию, о чем выяснили в украинской разведке.

Одним из ключевых сигналов стало замедление набора контрактников. Также в России резко увеличилось количество вакансий, связанных с военным учетом.