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Путін скоротив кількість злочинів, які забороняють контракт з Міноборони РФ

00:15 05.08.2026 Ср
2 хв
Серед тих, кому все одно немає варіантів у росармії - педофіли, держзрадники, екстримісти
aimg Юлія Маловічко
Путін скоротив кількість злочинів, які забороняють контракт з Міноборони РФ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Глава Кремля Володимир Путін підписав федеральний закон, який уточнює перелік статей КК РФ, наявність судимості або слідства, які унеможливлюють контракт з Міноборони та відправку на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відомо, що зі списку статей, які завадили б росіянам піти на фронт, виключили такі злочини:

- злочини малої та середньої тяжкості;

- окремі злочини у сфері обігу зброї та вибухових речовин, порушень правил безпеки, а також деякі види військових та транспортних злочинів.

При цьому під забороною на підписання контракту залишаються особи з судимістю або слідством за статтями про педофілію, тероризм, держзраду, шпигунство, диверсії, екстремізм, здирництво та низку інших тяжких злочинів проти держави та громадської безпеки.

Закон опубліковано на сайті правових актів та набрав чинності.

Мобілізація в РФ

Слід зазначити, що у Росії дедалі більше ознак вказують на посилення мобілізаційної готовності і влада вже шукає нові способи поповнювати армію, про що з'ясували в українській розвідці.

Одним із ключових сигналів стало уповільнення набору контрактників. Також в Росії різко побільшало вакансій, пов'язаних із військовим обліком.

Також повідомлялось, що російська влада залучає силовиків для примусового відправлення чоловіків на фронт. Для залучення людей застосовують як побиття, так і фальсифікацію кримінальних справ.

Представники американської розвідки зазначають, що жорсткі заходи допомогли частково поповнити лави окупаційної армії, проте цього недостатньо для значних проривів на лінії фронту.

РБК-Україна писало ще, що український лідер Володимир Зеленський заявив: станом на 31 липня 2026 року наближені втрати росіян у війні в Україні склали 1 мільйон 600 тисяч осіб, із них близько 700 тисяч - загиблі.

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