Угрозы, избиения и фабрикация дел: РФ принудительно гонит мужчин на войну

В России добровольческий призыв практически остановился, поэтому власти привлекают силовиков для принудительного отправления мужчин на фронт. Для привлечения людей применяют как избиения, так и фабрикацию уголовных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Военные вербовщики вместе с полицией устраивают ловушки для мужчин призывного возраста в небольших городах РФ. Граждан задерживают прямо на улицах, вблизи мест работы или под предлогом обычной проверки документов.

После этого мужчин доставляют в пункты призыва, где применяют насилие и психологическое давление.

подвергают избиению и угрозам физической расправы, пока те не подпишут контракт;

угрожают подбросить наркотики и арестовать на месте в случае отказа.

По свидетельству блоггера Станислава Морозова, большинство людей, с которыми он общался, согласились подписать контракт именно после угроз силовиков сфабриковать дело о наркотиках.

Денежные выплаты больше не работают

Российские власти больше не могут привлечь нужное количество людей даже рекордно высокими выплатами, часто превышающими годовую зарплату.

Главные причины отказа россиян идти на войну:

короткий срок жизни на фронте - из-за смертоносных возможностей украинских Сил обороны средняя продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до нескольких минут, дней или недель;

массовые злоупотребления и издевательства со стороны командования внутри русской армии.

Чтобы убедить призывников, в регионах РФ вводят выплаты гражданским за привезенного "добровольца". Вознаграждение достигает 100 тысяч рублей (около 1300 долларов). Такие программы уже действуют в Татарстане, Амурской, Ярославской, Калужской, Воронежской и Архангельской областях.

Путин готовит новую мобилизацию после выборов

Представители американской разведки отмечают, что жесткие меры помогли частично пополнить ряды оккупационной армии, однако недостаточно для значительных прорывов на линии фронта. Поэтому в Кремле рассматривают возможность проведения еще одного раунда принудительной мобилизации.

По данным источников, новую волну призыва могут огласить после российских парламентских выборов, которые запланированы на 20 сентября.

"Если Путин решит придерживаться своих требований по захвату всего Донбасса, у него может не остаться иного выбора, кроме как объявить мобилизацию", - отметил Руслан Пухов, директор российского Центра анализа стратегий и технологий.

Эксперты отмечают, что политические риски массовой мобилизации для Кремля могут перевесить военные выгоды, поскольку среди населения растет радикальное недовольство. Некоторые россияне открыто заявляют о готовности применить оружие против самих вербовщиков.

"Как только мне дадут оружие, я расстреляю тех, кто меня мобилизовал", - заявил 53-летний российский офицер запаса Дмитрий Рогин, подпадающий под потенциальный призыв.