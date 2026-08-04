Россия готовит почву для мобилизации: в разведке заметили новые признаки

В России все большее число признаков указывают на усиление мобилизационной готовности. Власти уже ищут новые способы пополнять армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

Набор в армию замедляется

По данным СЗРУ, в информационном пространстве России появляется все большее число признаков того, что Кремль готовится усилить мобилизационную готовность.

Одним из ключевых сигналов стало замедление набора контрактников. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в январе-июне 2026 года контракты с Минобороны подписали около 200 тысяч человек, еще 16 тысяч вступили в добровольческие формирования.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эти показатели составляли более 210 тысяч и 18 тысяч соответственно. По оценке немецкого исследователя Яниса Клюге, реальное падение темпов набора весной могло достигать 20%.

Какие признаки еще заметили

На этом фоне в России резко увеличилось количество вакансий, связанных с военным учетом. В конце июля на платформе HeadHunter было размещено более 2,5 тысяч таких объявлений, причем почти треть из них опубликовали только за последнюю неделю.

Работников ищут в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Белгороде, Казани, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Хабаровске. Среди работодателей – "Роскосмос", "Почта России" и "Ростелеком".

Также губернатор Московской области расширил полномочия регионального штаба на случай мобилизации или военного положения, а Минтруда РФ, по данным разведки, рекомендует регионам заранее готовить трудовых мигрантов для замены работников, призванных в армию.

Россияне все больше волнуются

По информации СЗРУ, в июле количество поисковых запросов о мобилизации в "Яндексе" достигло 1,2 миллиона. За неделю доля россиян, оценивающих настроения вокруг как тревожные, выросла с 53% до 57%.

В то же время, спрос на аренду жилья в Армении превысил уровень февраля 2022 года.

Будет ли новая волна мобилизации

Несмотря на эти сигналы, признаков подготовки к масштабному призыву резервистов пока нет. Закупки медицинского имущества и военного снаряжения остаются примерно на уровне в прошлом году.

В СЗРУ считают, что до парламентских выборов Кремль вряд ли отважится объявить новую волну мобилизации. Нехватку личного состава власти РФ, вероятно, будут пытаться компенсировать финансовыми стимулами, давлением на работодателей и опрокидыванием военных между подразделениями.