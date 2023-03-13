Путин ищет "козлов отпущения", на которых сможет возложить вину за провалы РФ в войне против Украины, - ISW

Руководитель Кремля Владимир Путин ищет "козлов отпущения", на которых сможет возложить вину за российские провалы в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что диктатор использует большие потери ЧВК "Вагнер", отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях, чтобы отвлечь население от подобных или, возможно, худших проблем в российских вооруженных силах.

"Большая часть российского освещения боев за Бахмут сосредоточена в основном на больших потерях "вагнеровцев", что позволяет Минобороны РФ скрыть или преуменьшить другие потери российских сил", - говорится в отчете.

В ISW также указывают, что министерство обороны в свою очередь сохраняет благосклонность Путина, несмотря на сокрушительные поражения под Углеродом в начале февраля 2023 года.

"Несчастье основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, скорее всего, испугает других кремлевских чиновников, таких как глава Чемни Рамзан Кадыров, чтобы они снизили свои амбиции, чтобы избежать судьбы Пригожина", - подчеркивают специалисты.

В Институте изучения войны объясняют, что Пригожин заслужил плохую репутацию из-за отношения к своим силам как к пушечному мясу, а его публичные мольбы о боеприпасах вряд ли сделают службу в рядах "вагнеровцев" привлекательной для новобранцев.

"Пока Пригожин видел в Бахмуте возможность получить рычаг влияния на Кремль и Минобороны РФ для реализации собственных коммерческих и политических целей, Путин использовал ЧВК "Вагнер", чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации, существенно замедляющей военные действия против Украины", - добавляют аналитики.

Основные выводы ISW :