Сырский: оборона Бахмута ломает планы РФ и заставляет ее отказаться от продвижения вперед

Силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед . Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Указано, что Сырский находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями, где украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать город.

"Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед", - сообщил генерал-полковник.

Сырский подчеркнул, что настоящие герои сейчас - это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт, и "не жалея ни себя, ни врагов наносят ему максимальные потери".

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", - отметил командующий Сухопутными войсками.

Также сообщается, что Сырский постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.

Фото: Сырский находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями (t.me/landforcesofukraine)

Оборона Бахмута продолжается

Напомним, как сообщили в разведке Британии, "вагнеровцы" за последние дни якобы взяли под контроль большинство восточной части города Бахмут и теперь линия фронта проходит по его центру по реке Бахмутка.

Между тем, в Офисе президента отметили, что у Украины и ее сил достаточно ресурсов, чтобы защищать Бахмут.

Добавим, как предупредили в Минобороны, Россия запустила очередную информационную атаку по Бахмуту. Страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по обороне города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.