Путін шукає "цапів-відбувайлів", на яких зможе покласти провину за провали РФ у війні проти України, - ISW

Керівник Кремля Володимир Путін шукає "цапів-відбувайлів", на яких зможе покласти провину за російські провали у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що диктатор використає великі втрати ПВК "Вагнер", звіти про поганий моральний стан і воєнні злочини, щоб відволікти населення від подібних або, можливо, гірших проблем у російських збройних силах.

"Велика частина російського висвітлення боїв за Бахмут зосереджена в основному на великих втратах "вагнерівців", що дозволяє Міноборони РФ приховати або применшити інші втрати російських сил", - мовиться у звіті.

В ISW також вказують, що міністерство оборони своєю чергою зберігає прихильність Путіна, незважаючи на нищівні поразки під Вугледаром на початку лютого 2023 року.

"Нещастя засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, скоріш за все, налякає інших кремлівських чиновників, таких як глава Чемні Рамзан Кадиров, щоб вони зменшили свої амбіції, аби уникнути долі Пригожина", - підкреслюють фахівці.

У Інституті вивчення війни пояснюють, що Пригожин заслужив погану репутацію через ставлення до своїх сил як до гарматного м'яса, а його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу в лавах "вагнерівців" привабливою для новобранців.

"Поки Пригожин бачив у Бахмуті можливість отримати важіль впливу на Кремль і Міноборони РФ для реалізації власних комерційних і політичних цілей, Путін використовував ПВК "Вагнер", щоб захистити свій режим від згубних наслідків мобілізації, яка суттєво сповільнює військові дії проти України", - додають аналітики.

Основні висновки ISW :