Стало известно, кого Трамп отправит на переговоры Украины и России в Стамбуле
Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Стамбул на переговоры Украины и России, которые должны состояться в этот четверг.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на американо-саудовском инвестиционном форуме.
Во время выступления Трамп сказал, что США неустанно работают над тем, чтобы "положить конец ужасному кровопролитию" между Россией и Украиной. И поэтому очень важно, что в конце этой недели, вероятно, в четверг, состоятся переговоры между Украиной и Россией в Турции.
По его мнению, эти переговоры могут привести к очень хорошим результатам.
"Наши люди собираются туда поехать. Марко (Рубио - ред.) собирается туда поехать. Другие тоже поедут, и мы посмотрим, сможем ли мы это сделать", - сказал Трамп.
Стоит заметить, что незадолго до этого ряд СМИ сообщил, что от Соединенных Штатов в Турции будут присутствовать спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.
При этом ранее заявлялось, что на переговорах может присутствовать сам Трамп, но это зависело от того, поедет ли в Турцию российский диктатор Владимир Путин.
Переговоры Украины и РФ и планы Трампа
На днях Путин предложил Украине провести переговоры в Стамбуле в четверг, 15 мая. Это был его ответ на идею 30-дневного перемирия с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на идею диктатора, однако заявил, что ждет в Стамбуле на переговорах самого Путина.
Пока не известно, полетит ли Путин в Стамбул, ведь представители РФ не дали четкого ответа.
По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в Стамбуле Зеленский готов только к переговорам с Путиным, а не с другими российскими чиновниками.
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