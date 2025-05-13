Россия озвучила условия перед переговорами в Стамбуле: чего Кремль требует от Украины
Россия во время переговоров с Украиной в Стамбуле хочет поднять те темы, о которых говорила ранее. В частности, о признании оккупированных территорий - российскими.
Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ТАСС".
По его словам, темы переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая будут охватывать вопросы "устойчивого урегулирования и реалии на местах, включая вопрос территорий".
Рябков традиционно повторил кремлевские нарративы о "первопричинах" войны РФ против Украины. А также упоминал о "денацификации киевского режима" и необходимости "признания новых реалий", имея в виду оккупацию украинских территорий.
"Темы те же, о которых мы неоднократно говорили: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего обращаясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации", - заявил Рябков.
Переговоры в Стамбуле
Стоит напомнить, что российский диктатор Владимир Путин отказался поддержать предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня, запланированного на 12 мая. Вместо этого он заявил о желании возобновить мирные переговоры в Стамбуле. Эти переговоры должны состояться 15 мая.
На это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.
Затем Зеленский сделал предложение в ответ - он хочет встречи в Стамбуле на высшем уровне и прилетит туда лично.
Пока не понятно, кто именно будет представлять Россию в Стамбуле, ведь Путин пока не отвечает на предложение Зеленского.
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