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Путін провів переговори з Макроном та Шольцем: обговорили продовольчу кризу

Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив продовольчу кризу у світі. Глава російської держави поставив умову поновлення експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Кремля.

"Президент РФ заявив Макрону та Шольцу, що напруженість на продовольчому ринку знизить постачання сільгосппродукції з РФ, але треба зняти санкції. Путін повідомив, що РФ готова шукати способи безперешкодного експорту зерна, включаючи вивіз з чорноморських портів", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що лідери держав також обговорили поновлення переговорів між Києвом та Москвою. Путін заявив про "готовність російської сторони до відновлення діалогу".

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що умови щодо перемир'я, які озвучив президент України Володимир Зеленський, є "нездійсненними та категоричними".

Також ми писали, що російський президент Володимир Путін погодився інтенсифікувати процес обміну полоненими з Україною.

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Володимир ПутінЕммануель Макронпродовольственный кризисОлаф ШольцВійна Росії проти України