Путін провів переговори з Макроном та Шольцем: обговорили продовольчу кризу

Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив продовольчу кризу у світі. Глава російської держави поставив умову поновлення експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Кремля.

"Президент РФ заявив Макрону та Шольцу, що напруженість на продовольчому ринку знизить постачання сільгосппродукції з РФ, але треба зняти санкції. Путін повідомив, що РФ готова шукати способи безперешкодного експорту зерна, включаючи вивіз з чорноморських портів", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що лідери держав також обговорили поновлення переговорів між Києвом та Москвою. Путін заявив про "готовність російської сторони до відновлення діалогу".