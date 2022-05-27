Путін готовий активізувати обмін полоненими з Україною, - канцлер Австрії

Про це австрійський канцлер Карл Негаммер заявив за підсумками дзвінка в Кремль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier .

У п'ятницю Негаммер і Путін провели 45-хвилинну бесіду. У фокусі двох лідерів перебували гуманітарні аспекти, пов'язані з війною РФ проти України. Канцлер назвав розмову "дуже напруженою і вкрай серйозною".

Негаммер нібито отримав від Путіна "позитивні сигнали" щодо відновлення експорту українських товарів через порти Чорного моря. Очільник уряду Австрії пообіцяв поінформувати генсека ООН щодо позиції Росії задля розгортання місії Об'єднаних Націй для гарантування продовольчої безпеки планети.

"По-друге, Путін запевнив, що зусилля з обміну полоненими будуть знову активізовані. Він упевнений, що такий обмін невдовзі буде можливим", – розповів Негаммер.

Окрім того, російський президент гарантував доступ активістів Червоного Хреста до військовополонених українців. Водночас він наполіг на дзеркальному заході з доступом фахівців до полонених російських військовослужбовців.

Натомість, згідно з прес-релізом Кремля, Путін переклав відповідальність за безпеку судноплавства на Україну, яка нібито замінувала морські порти. Продовольча ж безпека світу опинилася під загрозою "внаслідок антиросійських санкцій США та Євросоюзу".