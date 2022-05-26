У Путіна назвали нездійсненними умови України для перемир'я

У Кремлі вважають, що умови щодо перемир'я, які озвучив президент України Володимир Зеленський, є "нездійсненними та категоричними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Умови, які Зеленський висуває для перемир'я, є категоричними до ідіотизму і нездійсненними в принципі", - вважає Медведєв. При цьому він додав, що РФ не може вивести всі війська з Донбасу, тому що "їм важлива воля місцевих жителів". Також Росія не визнає Крим та Донбас українцями, що, як заявив Медведєв, є вимогою української сторони.