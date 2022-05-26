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У Путіна назвали нездійсненними умови України для перемир'я

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Четвер 26 травня 2022 22:00
У Путіна назвали нездійсненними умови України для перемир'я Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Кремлі вважають, що умови щодо перемир'я, які озвучив президент України Володимир Зеленський, є "нездійсненними та категоричними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Умови, які Зеленський висуває для перемир'я, є категоричними до ідіотизму і нездійсненними в принципі", - вважає Медведєв.

При цьому він додав, що РФ не може вивести всі війська з Донбасу, тому що "їм важлива воля місцевих жителів". Також Росія не визнає Крим та Донбас українцями, що, як заявив Медведєв, є вимогою української сторони.

Нагадаємо, раніше Медведєв заявляв, що Крим у складі України буде "прямим хамством" територіальної цілісності Росії. А загроза півострову у складі РФ стане приводом для початку повноцінної війни з Україною.

Також ми писали, що, за словами Медведєва, санкції проти Росії можуть призвести до нових регіональних війн, криз та голоду в окремих країнах. При цьому першопричиною в Москві вважають саме санкції, а не те, що призвело до них.

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