Путин провел переговоры с Макроном и Шольцем: обсудили продовольственный кризис

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил продовольственный кризис в мире. Глава российского государства поставил условие возобновления экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент РФ заявил Макрону и Шольцу, что напряженность на продовольственном рынке снизит поставки сельхозпродукции из РФ, но нужно снять санкции. Путин сообщил, что РФ готова искать способы беспрепятственного экспорта зерна, включая вывоз из черноморских портов", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что лидеры государств также обсудили возобновление переговором между Киевом и Москвой. Путин заявил о "готовности российской стороны к возобновлению диалога".