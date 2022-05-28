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Путин провел переговоры с Макроном и Шольцем: обсудили продовольственный кризис

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил продовольственный кризис в мире. Глава российского государства поставил условие возобновления экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент РФ заявил Макрону и Шольцу, что напряженность на продовольственном рынке снизит поставки сельхозпродукции из РФ, но нужно снять санкции. Путин сообщил, что РФ готова искать способы беспрепятственного экспорта зерна, включая вывоз из черноморских портов", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что лидеры государств также обсудили возобновление переговором между Киевом и Москвой. Путин заявил о "готовности российской стороны к возобновлению диалога".

Напомним, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что условия по перемирию, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский, являются "невыполнимыми и категоричными".

Также мы писали, что российский президент Владимир Путин согласился интенсифицировать процесс обмена пленными с Украиной.

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Владимир ПутинЭммануэль Макронпродовольственный кризисОлаф ШольцВойна России против Украины