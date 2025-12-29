ua en ru
"Я его понимаю": Трамп попытался объяснить, почему Путин против прекращения огня

США, Понедельник 29 декабря 2025 00:54
UA EN RU
"Я его понимаю": Трамп попытался объяснить, почему Путин против прекращения огня Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Во время переговоров не обсуждалось перемирие и прекращение огня для проведения референдума. Против этого выступает российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.

"Путин не хочет прекращения огня для референдума. Он не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет начинать вести огонь, и я понимаю эту позицию", - заявил Трамп.

При этом, говоря о мирном плане под самый конец пресс-конференции, Трамп отметил, что понадобится "несколько недель", если "все пойдет хорошо". Но все может "пойти плохим путем", из-за чего снова придется "воевать и умирать".

"Если ничего не получится (с мирным планом, - ред.), придется воевать и умирать. Это плохо. Но если не получится ничего - смерти продолжатся. А мы, Зеленский и Путин не хотим, чтобы это было", - заявил он.

Встреча Трампа и Зеленского 28 декабря: что известно

Зеленский и Трамп 28 декабря провели почти 2,5-часовую встречу в резиденции Трампа во Флориде, после которой дали пресс-конференцию. Во время встречи стороны дорабатывали разногласия в "мирном плане", который изначально предлагался Соединенными Штатами.

Во время пресс-конференции Трамп сообщил о прогрессе по вопросу Донбасса, который был одним из главных на встрече. Пункт еще не решен, но стороны приблизились к завершению.

Также Трамп анонсировал создание рабочей группы США по мирному урегулированию в Украине. Но при этом созданная группа будет работать с россиянами, а ее представителями станут первые лица американской политики.

Зеленский тоже прокомментировал впервые итоги встречи с президентом США. По его словам, гарантии безопасности согласованы на все сто процентов, сам же мирный план в целом завершен на 90%. Остаются нерешенными вопросы Донбасса и ЗАЭС. Относительно Запорожской атомной электростанции, Трамп заявил о якобы "большом прогрессе Путина" в этом вопросе.

