"Я его понимаю": Трамп попытался объяснить, почему Путин против прекращения огня

Во время переговоров не обсуждалось перемирие и прекращение огня для проведения референдума. Против этого выступает российский диктатор Владимир Путин.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским после переговоров в Мар-а-Лаго.

"Путин не хочет прекращения огня для референдума. Он не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет начинать вести огонь, и я понимаю эту позицию", - заявил Трамп.

При этом, говоря о мирном плане под самый конец пресс-конференции, Трамп отметил, что понадобится "несколько недель", если "все пойдет хорошо". Но все может "пойти плохим путем", из-за чего снова придется "воевать и умирать".

"Если ничего не получится (с мирным планом, - ред.), придется воевать и умирать. Это плохо. Но если не получится ничего - смерти продолжатся. А мы, Зеленский и Путин не хотим, чтобы это было", - заявил он.