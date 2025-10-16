ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Путин просчитался": Мерц готовит ответ гибридной войне РФ

Берлин, Четверг 16 октября 2025 12:48
UA EN RU
"Путин просчитался": Мерц готовит ответ гибридной войне РФ Фото: канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Германия готовит комплексный план противодействия гибридной войне, которую Россия затеяла против Евросоюза и государств НАТО.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Destandart.

Мерц объявил о плане противодействия гибридной войне РФ в четверг в Бундестаге.

По его словам, Новый Совет национальной безопасности обсудит такой план действий на своем учредительном заседании через несколько дней.

Также канцлер ФРГ обвинил Россию в стремлении дестабилизировать Германию и Европу - с помощью саботажа, шпионажа и убийств, кибератак и целенаправленной дезинформации.

"В том числе из ваших рядов", - сказал Мерц под аплодисменты, имея в виду парламентскую группу правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Еще он озвучил заявление в адрес главы Кремля Владимира Путина, заявив, что последний "просчитался", начав гибридную войну.

"Путин просчитался. Мы не дадим себя запугать. Мы будем защищаться от этого", - цитирует Мерца Tagesschau.

Проявления гибридной войны РФ в Европе

Кроме кибератак и дезинформационной пропаганды Москва прибегает и к шпионажу на территории стран ЕС и НАТО.

В последнее время западные спецслужбы все чаще фиксируют шпионов и "кротов" РФ в своих странах, которые работают конкретно против страны, где их поймали, или же против другого государства-союзника.

Например, недавно в Польше поймали двух шпионов России, которые работали на ФСБ РФ.

Они собирали и передавали российской разведке информацию о российских оппозиционерах, находящихся в Польше, а также о лицах и институтах, которые им помогают.

Что касается провокаций с дронами в ЕС, уже выявлено, что Россия применяет для этого танкеры своего "теневого флота", запуская с них беспилотники.

Напомним, что 15 октября министры НАТО собрались в Бельгии для разработки единого плана для всех членов Альянса по реагированию на дроны и самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство стран блока.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Гибридная война
Новости
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит