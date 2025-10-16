"Путін прорахувався": Мерц готує відповідь гібридній війні РФ

Німеччина готує комплексний план протидії гібридній війні, яку Росія затіяла проти Євросоюзу та держав НАТО.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Destandart.

Мерц оголосив про план протидій гібридній війні РФ в четвер у Бундестазі.

За його словами, Нова Рада національної безпеки обговорить такий план дій на своєму установчому засіданні через кілька днів.

Також канцлер ФРН звинуватив Росію в прагненні дестабілізувати Німеччину та Європу - за допомогою саботажу, шпигунства та вбивств, кібератак і цілеспрямованої дезінформації.

"В тому числі з ваших лав", - сказав Мерц під оплески, маючи на увазі парламентську групу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Ще він озвучив заяву на адресу глави Кремля Володимира Путіна, заявивши, що останній "прорахувався", розпочавши гібридну війну.

"Путін прорахувався. Ми не дамо себе залякати. Ми будемо захищатися від цього", - цитує Мерца Tagesschau.