Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин

23 апреля в Лондоне союзники продолжат обсуждать американский план прекращения огня в войне в Украине. Администрация Трампа хочет быстрого прогресса, а Путин наоборот затягивает процесс. В СМИ же выдвигают различные модели того, какими могут быть "мирные" предложения США по окончанию войны.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о переговорном процессе, какие предложения выдвигают США и что задумал Путин, который после "пасхального перемирия" захотел прямых переговоров с Киевом.

Главное:

Какими были переговоры в Париже и чего ожидать от встречи в Лондоне 23 апреля?

Какие предложения США выдвигают во время переговоров и почему они грозятся выйти из процесса?

Почему "пасхальное перемирие Путина" - это жест не для Украины, а для Трампа?

Какова позиция Украины в переговорах и какие "красные линии" очертил Киев?

Действительно ли Украина рассматривает возможность передачи части территорий в рамках мирного соглашения?

Что означают заявления Путина о готовности к прямым переговорам и как на это реагирует Украина?

Какой была встреча в Париже и чего ожидать от переговоров в Лондоне

Встреча в Лондоне в эту среду состоится между Украиной, Великобританией, Францией и США для обсуждения мирного урегулирования войны. Президент Владимир Зеленский, который анонсировал встречу, сообщил, что переговоры будут направлены на достижение безусловного прекращения огня в Украине.

"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", - заявил Зеленский, назвав безусловное прекращение огня первым шагом к миру.

По информации источников РБК-Украина, украинскую делегацию на этой встрече будут представлять:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

министр обороны Украины Рустем Умеров;

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;

заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

При этом от США поедут в Лондон поедут госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. А со стороны европейских стран будут присутствовать министры иностранных дел и советники по национальной безопасности.

Отметим, что эта встреча станет второй после Парижа, где США, Украина и ее европейские союзники обсуждают американский план прекращения огня в российско-украинской войне.

Так, 17 апреля руководитель ОП Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров встретились с представителями "коалиции решительных" и США. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь проводил отдельные переговоры с Рубио и Уиткоффом. Госсекретарь США также созванивался с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как узнало Bloomberg от европейских чиновников, во время встречи в столице Франции американцы представили европейским союзникам свои предложения для завершения войны в Украине. Они, в частности, предусматривают замораживание линии фронта.

Фото: в Париже прошли переговоры, их назвали "положительными и конструктивными" (facebook.com/rustemumerov)

По их словам, США фактически предлагают заморозить войну, а оккупированные территории Украины оставить под контролем РФ. Об этом в частности утверждал спецпредставитель Трампа Уиткофф после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он предположил, что Москва может получить контроль над некоторыми регионами Украины, но не над всеми.

Кроме вопроса территорий, американский план, представленный европейцам, исключает стремление Украины к членству в НАТО. Также США предлагают ослабить санкции против России, а это требует прямого привлечения Европы, поскольку именно там заморожено большинство активов РФ. Впрочем, вряд ли ЕС пойдет на ослабление этих ограничений.

Один из собеседников Bloomberg отметил, предложения США не станут окончательным мирным урегулированием и потребуют обсуждения с Киевом. Он также сказал, что европейские союзники не признают оккупированных территорий российскими и что гарантии безопасности для обеспечения мирного соглашения важны.

The Wall Street Journal в свою очередь написало, что США также допустили признание оккупированного Крыма российским в рамках мирного соглашения. Также команда американского президента предложила объявить "нейтральной" территорию вокруг Запорожской АЭС и взять ее под свой контроль.

Как пишет WSJ, ожидается, что Киев ответит на эти предложения на этой неделе на встрече в Лондоне. Позже, если позиции сторон будут совпадать, предложения могут быть переданы Москве.

По словам западных чиновников, идеи, выдвинутые администрацией Трампа, не соответствуют некоторым требованиям России. Так, США не признают российского контроля над частями Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но и не требует вывода войск РФ оттуда.

Западные официальные лица говорят, что США также не предлагают ограничения украинских сил и не препятствуют военной поддержке Западом Киева, или развертыванию в Украине европейских войск.

Впрочем, до сих пор нет решения по тому, какие виды гарантий безопасности может получить Украина, если согласится на предложения США. Администрация Трампа не сообщала, готова ли она оказать военную поддержку европейским странам, которые планируют отправить военный контингент в Украину в рамках для сдерживания будущей российской агрессии.

США давят и грозятся выйти из переговоров

Чтобы оказать давление на Украину и РФ, государственный секретарь Марко Рубио заявил в прошлую пятницу, что американская сторона может выйти из переговорного процесса, отмечает WSJ.

Так, 18 апреля Рубио заявил, что Штаты ожидают прогресса по достижению мира в Украине в течение нескольких дней, иначе президенту Дональду Трампу сообщат, что переговоры больше не имеют смысла.

"Мы должны выяснить здесь сейчас, в течение нескольких дней, возможно ли это сделать в краткосрочной перспективе. Потому что если это не так, я думаю, что мы просто собираемся двигаться дальше", - сказал Рубио.

В тот же день, комментируя слова госсекретаря, Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из мирных переговоров, если одна из сторон "очень усложнит" процесс.



Фото: Трамп публично пригрозил возможностью выхода из мирного процесса по Украине (Getty Images)

В то же время глава Белого дома выразил надежду, что США "не придется этого делать" и добавил, что "есть хорошие шансы" достичь мирного урегулирования .

"Я знаю, когда люди играют с нами. И я должен видеть энтузиазм в желании закончить это. Мне кажется, я вижу его от обеих сторон. Мы скоро узнаем", - отметил Трамп.

Axios со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, написал, что давление якобы все же было направлено на Украину, а не на Россию. Европейские дипломаты заявили, что, мол, Рубио не говорил об усилении давления на Россию во время парижских встреч.

При этом американская сторона не уточняет, как именно будет выглядеть их возможный выход из переговоров. Госдеп лишь подчеркнул, что желает "быстрого прогресса".

Зачем Путину было нужно "пасхальное перемирие", что предлагает Зеленский

На фоне заявлений США о возможном выходе из переговорного процесса Путин, который фактически отверг предложения США о 30-дневном перемирии, которое обсуждалось в Саудовской Аравии, решил в одностороннем порядке объявить о прекращении огня в войне в Украине во время Пасхи.

В полночь на российско-украинском фронте закончилось объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Обе стороны заявили о нарушении режима прекращения огня.

В ночь на понедельник 21 апреля путинское "пасхальное перемирие" закончилось, за время которого президент Владимир Зеленский опубликовал семь отчетов, в которых обвинял РФ в его нарушении. Только за воскресенье войска РФ нарушили тишину 2935 раз, в целом они провели 96 штурмов и 1882 обстрела.

Несмотря на многочисленные нарушения россиянами объявленного ими же "перемирия", снижение интенсивности боевых действий таки произошло. Если в течение 20 апреля Генштаб зафиксировал всего 96 боевых столкновений, то 21-го их уже насчитали аж 165. Зеленский признал, что в воскресенье на Пасху в Украине не фиксировали воздушных тревог и были "некоторые участки фронта", где продолжалась тишина.

Однако во время "перемирия" войска РФ также использовали с пользой. 66-я отдельная механизированная бригада ВСУ зафиксировала расчистку оккупантами переправы на реке Черный Жеребец в Луганской области от уничтоженной ранее техники. Вероятно, переправа будет активно использоваться в дальнейшем, считает аналитический проект DeepState.

Заметим, что за минувшие выходные Зеленский несколько раз предлагал России продлить перемирие на 30 суток, в том числе только в небе. Поскольку, по словам президента Украины, Россия придерживается перемирия только так.

Впрочем, Путин не дал своим войскам команды на продолжение "перемирия". Утром в понедельник Минобороны РФ заявило о возобновлении так называемой "СВО". В первую ночь после "пасхального перемирия" россияне выпустили по Украине 42 дрона и три ракеты. В дальнейшем оккупанты продолжают террор украинского населения.

Как отметил политолог Владимир Фесенко, Путин не собирается делать более длительных пауз. Потому что если бы собирался, то продолжил бы прекращение огня. Поэтому такие действия диктатора являются скорее имитацией, мол "поманил и прекратил".

"Это игра под Трампа, переговорный трюк, тактические действия для того, чтобы продемонстрировать Трампу, что Путин готов договариваться, может договариваться, но параллельная цель была - подставить украинцев, дискредитировать украинцев. Показать, что Путин якобы готов на прекращение огня, а украинцы нет, не готовы эту войну прекращать. В этом был смысл", - говорит Фесенко в комментарии РБК-Украина.

Политолог обратил внимание, что Путин объявил о "пасхальном перемирии" в 16:45 в субботу и назначил его начало на 18 часов. При том, что невозможно прекратить огонь за час.

"Это же не делается на раз-два. Если происходит реальное прекращение огня, обе воюющие стороны заранее, не менее чем за сутки-двое договариваются о прекращении огня. Это не делается в одностороннем порядке. Потому что невозможно прекратить войну в одностороннем порядке", - отметил Фесенко.

Поэтому, по мнению политолога, это был "безусловно спектакль Путина, направленный на Трампа". И неслучайно именно пасхальное перемирие, поскольку Трамп очень хотел получить прекращение огня до 20 апреля. И не потому, что это Пасха, потому что это ровно 3 месяца президентства Трампа.

"Вот Путин сделал ему маленький подарок. Плюс продемонстрировал, что он готов договариваться о прекращении огня. Для того, чтобы Трамп не сорвался с переговорного крючка, Путин и сделал такой жест. Причем я думаю, что они об этом американцам сообщили даже чуть раньше. Поэтому это была игра, в первую очередь, с США. Даже в РФ писали, что это спектакль для одного зрителя в Вашингтоне", - говорит Фесенко.

Параллельно, по словам политолога, Кремль это сделал для того, чтобы подставить и дискредитировать Украину, мол, она не хочет прекращения огня и так далее". Но Украина своими действиями это нейтрализовала.

"Мы сказали, что мы готовы зеркально прекратить. Более того, мы предложили продолжить. А Путин не согласился. И тем самым эта игра, которую он начал, она не дала того результата, на который надеялся Путин", - добавляет Фесенко.

Другое дело, говорит собеседник - для Трампа этого достаточно. Эксперт предполагает, что сейчас глава Белого дома чувствует себя более оптимистично, ведь он получил то, что хотел: обе стороны - и Россия, и Украина отреагировали.

"Это перемирие - оно безусловно было имитацией, переговорным и политическим спектаклем. Оно было частичным, до полного прекращения огня дело не дошло, на многих участках фронта были действия, даже штурмовые действия со стороны россиян. Но тем не менее, положительный переговорный эффект от этого перемирия есть", - говорит Фесенко.

Россия захотела прямых переговоров с Украиной

Однако вчера вечером Путин впервые за время большой войны предложил прямые переговоры с Украиной. Как отмечает Reuters, заявление российского диктатора произошло на фоне давления со стороны США, которые пригрозили отказаться от своих мирных усилий, если не будет достигнут хоть какой-то прогресс.

В ответ на предложение Киева воздержаться от ударов по гражданским объектам Путин заявил, что Россия должна "подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты".

"С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, возможно, и в двустороннем порядке", - сказал глава Кремля.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков впоследствии уточнил, что российский диктатор имел в виду именно "переговоры и обсуждение с украинской стороной". Также он намекнул, что Россия хочет, чтобы Украина сняла запрет на переговоры с главой Кремля (Зеленским введено в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным).

"Украина должна юридически расчистить препятствия, если она хочет прямых переговоров с РФ", - сказал Песков.

Заметим, что сам Зеленский во время вчерашнего видеообращения прямо не ответил на заявления Путина, но подчеркнул, что Украина "готова к любому разговору", который бы гарантировал безопасность мирного населения и ожидает четкого ответа Москвы.

Но, как отмечает Фесенко, слова Путина о якобы готовности к прямым переговорам с Украиной не обязательно могут указывать, что речь идет именно о переговорах в формате Зеленский-Путин.

"Речь идет о необходимости переговоров прямых между Украиной и Россией при посредничестве США. Потому что о полном прекращении огня надо договариваться, в том числе с участием военных экспертов, там много технических вопросов", - говорит Фесенко.

По его словам, будет ли встреча между Зеленским и Путиным - это зависит от Трампа. Но переговорного смысла в этом нет. Потому что реальные договоренности должны быть не на самом высоком уровне.

"Их надо согласовать в переговорном процессе, который сейчас происходит. Потому что это миф, что все вопросы договариваются на самом высоком уровне. Нет, большинство вопросов обсуждаются на уровне реальных переговорщиков, которые занимаются техническими переговорами. На самых высоких уровнях согласовываются наиболее сложные вопросы, или что-то подписывается", - добавил Фесенко.

Трамп обещает раскрыть детали "мирного соглашения" между РФ и Украиной

Напомним, что в США заявляли, что хотели бы, чтобы режим тишины продолжился и после Пасхи. Трамп сообщил, что якобы есть большая вероятность, что "украинско-российское соглашение" будет заключено на этой неделе. Он также добавил, что после этого обе страны "начнут делать большой бизнес с США, которые процветают, и заработают состояние".

Кроме того, он пообещал в течение следующих трех дней раскрыть полные детали касательно "мирного соглашения" между Украиной и РФ.

"У нас были очень хорошие встречи по Украине и России", - сказал Трамп 21 апреля журналистам.

Когда у президента США спросили, возможно ли заключение "мирного соглашения" на этой неделе, он ответил: "Есть очень хороший шанс". В то же время глава Белого дома ушел от ответа на вопрос о том, могут ли США признать украинский Крым российским.

Между тем газета New York Post со ссылкой на чиновника администрации США также написала, что план Трампа может быть опубликован в течение ближайших трех дней и он включает размещение европейских войск в Украине.

"Самое сложное - как выглядят силы безопасности", - сказал чиновник.

Также рассматривается вопрос о создании отдельных сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как "совместная комиссия" в составе россиян, украинцев и третьей страны, которая не входит в НАТО.

Эта комиссия будет наблюдать за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны соблюдают режим прекращения огня. По словам чиновника, США также могут быть привлечены - не как военная сила на местах, а как финансовая сила, вместе с третьей стороной.

Кроме того, чиновник сказал, что Украина, похоже, "готова уступить 20% своей земли де-факто", а не "де-юре".

"Де-факто" означает, что мы признаем, что россияне оккупировали эту землю, но мы не говорим, что [Украина] отдаст ее навсегда. "Де-юре" означает, что мы признаем, что [россияне] захватили эту землю, и мы никогда ее снова не увидим", - пояснил чиновник.

"Одна из последних попыток прийти к компромиссу"

Как объясняет РБК-Украина политолог Фесенко, сейчас Путин играет в хитрую игру, у него есть и стратегия, и тактика переговоров. Для диктатора важен Трамп. И не из-за переговоров о прекращении войны.

"Он хочет договориться с Трампом о большой сделке по бизнесу, по геополитике - вот что важно. Важно стать с Трампом партнером, важно разрушить единство с Западом, важно через переговоры с Трампом отменить санкции, важно через сближение с Трампом уменьшить зависимость от Китая. Он многого может достичь через переговоры с Трампом", - отметил собеседник.

Другое дело - получится или не получится, но тем не менее, такой президент как Трамп - большая возможность для Путина. Дальше такого президента может не быть, поэтому Путину воспользоваться этой возможностью, говорит Фесенко.

"Проблема для Путина в другом - Трамп хочет, чтобы первым было прекращение огня. А для Путина это менее интересно, потому что Путин хочет продолжения войны против Украины, хочет капитуляцию Украины. И поэтому он выбрал для себя такой вариант. Затягивание войны, как и затягивание переговорного процесса - это не цель Путина. Это средство, инструмент", - подчеркнул Фесенко.

Итак, таким образом глава Кремля хочет принудить Трампа, чтобы были односторонние уступки для России, в частности по отмене санкций. С другой стороны, чтобы был мир на российских условиях, чтобы Трамп надавил на Украину.

"Мы больше зависим от США. Поэтому россияне откровенным текстом говорят - самый легкий способ для США закончить войну - это заставить Украину прекратить воевать на российских условиях. И тогда война быстро завершится. В этом заключается стратегия России", - акцентирует политолог.

Однако положительным является тот факт, что некоторые люди в команде Трампа понимают, что нельзя обеспечить мир в Украине таким путем. Не может быть мир только на российских условиях. И именно поэтому возникают разногласия, зависания в переговорном процессе, пояснил собеседник.

"Поэтому сейчас будет одна из последних попыток все-таки выйти к какому-то компромиссу, к прекращению огня, и для Трампа это желательно сделать до конца апреля, до того, как будут отмечать в США 100 дней его президентства", - подытожил Фесенко.

Уже 30 апреля 2025 года исполнится ровно 100 дней с момента инаугурации Дональда Трампа. Эта дата традиционно считается важной в американской политике - именно тогда подводятся первые итоги деятельности президента США.