Путин предлагает перемирие, так как не может гарантировать безопасность даже в Москве, - ЦПД

"То есть, Путин переживает за парад на 9 мая, поэтому решил сделать вид, что готов "прекратить огонь на сутки" и это типа большая услуга? Это же смешно, и вообще не имеет ничего общего с приближением к завершению войны", - подчеркнул он.

Коваленко отметил, что диктатор может просто завершить войну, прекратить огонь.

"Но, нет, он переживает за свое пропагандистское событие, потому что не способен гарантировать никакую безопасность даже в Москве. И это пытаются выдать еще и за российскую услугу", - отметил руководитель ЦПИ.

Что предшествовало

В среду, 29 апреля, помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин проинформировал американского президента Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования "дня победы".

По его словам, Трамп "активно поддержал" эту инициативу, отметив, что "праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне".

Напомним, 11 апреля российский диктатор в ответ на предложение Украины объявил о перемирии - оно должно было действовать с 16:00 того дня и до конца суток 12 апреля. В то же время Украина предлагала продлить перемирие и после Пасхи.