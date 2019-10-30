В Росії відреагували на розведення сил у Золотому

Фото: заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко (facebook.com/MIDRussia)

Розмов про дату нормандської зустрічі поки немає

Росія вітає початок розведення сил і засобів в районі Золотого на Донбасі. Про це в середу заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, повідомляють росЗМІ.

Руденко зазначає, що це "позитивний процес". Він нагадав про рішення, прийняте на саміті в "нормандському форматі" в жовтні 2016 року.

"Воно наказувало провести на Донбасі розведення сил на трьох пілотних ділянках: у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському. Подивимося, як це все завершиться", - заявив він.

При цьому Руденко зазначив що мова про точну дату проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" поки не йде, тому що поки не відбулося відведення сил і засобів на всіх ділянках у лінії зіткнення на Донбасі.

"Говорити про дати саміту поки передчасно, оскільки це поки тільки початок розведення сил, причому в одному з трьох пунктів. В Станиці Луганській розведення відбулося, а зараз почалося розведення в Золотому", - сказав він.

Нагадаємо, що за день до початку розведення сил бойовики обстріляли житлові будинку у Золотому-4. В ООС уточнили, що зазначені обстріли сталися "за межею ділянки розведення".

Крім того, вчора Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила дату розведення сил в Петрівському.

РБК-Україна писало, президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Україні потрібен мир на її умовах.