ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Путин придумал новую уловку, как привлечь россиян на войну против Украины

04:15 26.05.2026 Вт
2 мин
Как диктатор РФ решил завлекать в армию новых людей?
aimg Эдуард Ткач
Путин придумал новую уловку, как привлечь россиян на войну против Украины Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Глава Кремля Владимир Путин разрешил участникам войны против Украины и их семьям не гасить просроченные кредиты. Однако, чтобы попасть в эту категорию, есть один важный нюанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Читайте также: "РФ нужно больше людей для войны": Санду отреагировала на решение Путина по Приднестровью

Как пишет издание, Путин подписал указ, который освобождает участников так называемой "СВО" и членов их семей от необходимости гасить просроченные кредиты.

Однако, документ распространяется лишь на тех, кто решил заключить контракт с Минобороны России лишь с 1 мая 2026 года и сроком не меньше одного года. Кроме того, долги таких "военных" и их супругов не должны превышать 10 млн рублей.

Еще один нюанс состоит, что списание станет возможным лишь по тем кредитам, которые были взяты до заключения контракта с Минобороны РФ, а также при наличии уже вступившего в силу решения суда о взыскании задолженности, либо же выдачи или предъявления исполнительного акта.

Что было до этого

The Moscow Times отмечает, что первый раз Путин разрешил российским оккупантам и их семьями не выплачивать просроченные кредиты в ноябре 2024 года. Тогда указ действовал при условии, если займ был взят до 1 декабря того же года.

"В случае смерти военнослужащего на фронте или из-за увечья, ранения, травмы либо контузии, а также если он получит инвалидность I группы, все кредитные обязательства членов его семьи подлежат прекращению - независимо от того, когда именно он был призван или подписал контракт", - добавило издание.

Мобилизация в России

Напомним, по данным этого же издания, россиянам при вызовах в военкомат все чаще стали выдавать "мобилизационные предписания". В них указано, куда и когда нужно явиться, и что взять с собой в случае объявления мобилизации.

По словам одного из военкомов, российские военкоматы работают по командам, проверяют всех и добавляют в группу тех, кто может быть полезен армии РФ. Он назвал это "подготовкой к общей мобилизации и отбором кандидатов".

К слову, пару недель назад замглавы руководителя ОП Андрей Палиса заявил, что в Офисе президента не исключают сценарий, при котором Путин мог бы объявить мобилизацию после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Войска РФ Кредиты
Новости
Что стоит за словами Зеленского о финале "горячей фазы" войны: объяснение источника
Что стоит за словами Зеленского о финале "горячей фазы" войны: объяснение источника
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой