Путин придумал новую уловку, как привлечь россиян на войну против Украины
Глава Кремля Владимир Путин разрешил участникам войны против Украины и их семьям не гасить просроченные кредиты. Однако, чтобы попасть в эту категорию, есть один важный нюанс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Как пишет издание, Путин подписал указ, который освобождает участников так называемой "СВО" и членов их семей от необходимости гасить просроченные кредиты.
Однако, документ распространяется лишь на тех, кто решил заключить контракт с Минобороны России лишь с 1 мая 2026 года и сроком не меньше одного года. Кроме того, долги таких "военных" и их супругов не должны превышать 10 млн рублей.
Еще один нюанс состоит, что списание станет возможным лишь по тем кредитам, которые были взяты до заключения контракта с Минобороны РФ, а также при наличии уже вступившего в силу решения суда о взыскании задолженности, либо же выдачи или предъявления исполнительного акта.
Что было до этого
The Moscow Times отмечает, что первый раз Путин разрешил российским оккупантам и их семьями не выплачивать просроченные кредиты в ноябре 2024 года. Тогда указ действовал при условии, если займ был взят до 1 декабря того же года.
"В случае смерти военнослужащего на фронте или из-за увечья, ранения, травмы либо контузии, а также если он получит инвалидность I группы, все кредитные обязательства членов его семьи подлежат прекращению - независимо от того, когда именно он был призван или подписал контракт", - добавило издание.
Мобилизация в России
Напомним, по данным этого же издания, россиянам при вызовах в военкомат все чаще стали выдавать "мобилизационные предписания". В них указано, куда и когда нужно явиться, и что взять с собой в случае объявления мобилизации.
По словам одного из военкомов, российские военкоматы работают по командам, проверяют всех и добавляют в группу тех, кто может быть полезен армии РФ. Он назвал это "подготовкой к общей мобилизации и отбором кандидатов".
К слову, пару недель назад замглавы руководителя ОП Андрей Палиса заявил, что в Офисе президента не исключают сценарий, при котором Путин мог бы объявить мобилизацию после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.