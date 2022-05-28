Путін пригрозив Макрону та Шольцу за постачання зброї Україні

Президент РФ Володимир Путін пригрозив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону та прем'єр-міністру Німеччини Олафу Шольцу посиленням гуманітарної кризи в Україні через постачання зброї ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.
"Під час розмови Володимир Путін застеріг Німеччину та Францію від подальших поставок зброї Україні. Путін сказав про небезпечний характер "накачування" України західною зброєю", - сказано в повідомленні Кремля.
При цьому наголошується, що, за словами голови російської держави, у разі продовження постачання озброєння "ситуація в Україні погіршиться, а гуманітарна криза посилиться".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив продовольчу кризу у світі.
Також ми писали, що Шольц та Макрон закликали Путіна до прямих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.
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