Путин пригрозил Макрону и Шольцу за поставки оружия Украине

Президент РФ Владимир Путин пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Германии Олафу Шольцу усилением гуманитарного кризиса в Украине из-за поставок оружия ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В ходе разговора Владимир Путин предостерег Германию и Францию от дальнейших поставок оружия Украине. Путин сказал об опасном характере продолжающейся "накачки" Украины западным оружием", - сказано в сообщении Кремля.
При этом отмечается, что, по словам главы российского государства, в случае продолжения поставок вооружения "ситуация в Украине усугубится, а гуманитарный кризис усилится".
Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил продовольственный кризис в мире.
Также мы писали, что Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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