UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин пригрозил Макрону и Шольцу за поставки оружия Украине

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин пригрозил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону и премьер-министру Германии Олафу Шольцу усилением гуманитарного кризиса в Украине из-за поставок оружия ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В ходе разговора Владимир Путин предостерег Германию и Францию от дальнейших поставок оружия Украине. Путин сказал об опасном характере продолжающейся "накачки" Украины западным оружием", - сказано в сообщении Кремля.

При этом отмечается, что, по словам главы российского государства, в случае продолжения поставок вооружения "ситуация в Украине усугубится, а гуманитарный кризис усилится".

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил продовольственный кризис в мире.

Также мы писали, что Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинФранцияГерманияЭммануэль МакронВоенная помощьОлаф ШольцВойна России против Украины