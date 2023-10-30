Путин придумал новую причину своей "СВО" в Украине: ищет "паука" и помогает Палестине

Российский диктатор Владимир Путин сегодня вечером заявил, что воюя против Украины он якобы пытается помочь Палестине. Также он захотел найти "паука", который якобы хочет добиться поражения РФ на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина .

"Поиск паука"

Путин сказал в своем обращении, что ему хочется найти корень зла и "того самого паука", который якобы пытается опутать своей паутиной всю планету, а также хочет добиться стратегического поражения РФ на поле боя.

"Использует (паук - ред.) обманутых им на протяжении десятилетий людей на территории Украины. Борясь именно с этим врагом в рамках "СВО", мы укрепляем позиции всех тех, кто борется за независимость и суверенитет", - нафантазировал диктатор.

РФ воюя против Украины якобы помогает Палестине

Также диктатор не забыл упомянуть нападение боевиков ХАМАСа на Израиль и продолжающиеся боевые действия в том регионе.

"Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией", - сказал Путин.

По его словам, Россия якобы и борется с ними в рамках так называемой "специальной военной операции".

"Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе", - добавил диктатор.

Украинский "след" в событиях в Махачкале

Путин попытался обвинить Украину в событиях, которые недавно произошли в Махачкале. По его словам, они якобы были инспирированы с территории Украины руками агентуры западных спецслужб.

Он считает, что это произошло якобы через социальные сети.

Погром в Махачкале

Вечером 29 октября разъяренная толпа дагестанцов ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они "искали евреев", которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. Позже стало известно, что из-за погрома пострадали более 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что события в Махачкале - это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

Сегодня спикер МИД Олег Николенко заявил, что Россия пытается обвинить Украину в причастности к событиям в Махачкале в Дагестане. Однако они отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.