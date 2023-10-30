Путін придумав нову причину своєї "СВО" в Україні: шукає "павука" і допомагає Палестині

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні ввечері заявив, що воюючи проти України він нібито намагається допомогти Палестині. Також він захотів знайти "павука", який нібито хоче домогтися поразки РФ на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна .

"Пошук павука"

Путін сказав у своєму зверненні, що йому хочеться знайти корінь зла і "того самого павука", який нібито намагається обплутати своєю павутиною всю планету, а також хоче домогтися стратегічної поразки РФ на полі бою.

"Використовує (павук - ред.) обдурених ним протягом десятиліть людей на території України. Борючись саме з цим ворогом у рамках "СВО", ми зміцнюємо позиції всіх тих, хто бореться за незалежність і суверенітет", - нафантазував диктатор.

РФ воюючи проти України нібито допомагає Палестині

Також диктатор не забув згадати напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль і бойові дії, що тривають у тому регіоні.

"Допомогти Палестині можна тільки в боротьбі з тими, хто стоїть за цією трагедією", - сказав Путін.

За його словами, Росія нібито і бореться з ними в рамках так званої "спеціальної військової операції".

"Саме з ними. І за себе, і за тих, хто прагне справжньої, істинної свободи", - додав диктатор.

Український "слід" у подіях у Махачкалі

Путін спробував звинуватити Україну в подіях, які нещодавно відбулися в Махачкалі. За його словами, вони нібито були інспіровані з території України руками агентури західних спецслужб.

Він вважає, що це сталося нібито через соціальні мережі.

Погром у Махачкалі

Увечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі - це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.

Сьогодні речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Росія намагається звинуватити Україну у причетності до подій у Махачкалі в Дагестані. Однак вони відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.