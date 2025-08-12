Путин не стремится к компромиссу, и саммит с Трампом на Аляске ничего не изменит, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не проявил никакого желания идти на компромиссы для установления мира в Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос, пишет "Укринформ".

"Путин не продемонстрировал желания идти на компромисс относительно своих военных целей. Я не думаю, что это изменится на саммите в пятницу", - говорит Баррос.

В то же время эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют огромную силу и рычаги влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере.

"Но до сих пор правительство США отказывалось использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - подчеркнул он.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Кремле - помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.