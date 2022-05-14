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Путін поскаржився президенту Фінляндії, що переговори з Україною зупинилися

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Субота 14 травня 2022 15:24
Путін поскаржився президенту Фінляндії, що переговори з Україною зупинилися Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо зателефонував голові Кремля Володимиру Путіна. Останній поскаржився на переговори з Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт голови Кремля.

Під час розмови Путін заявив, що переговори між Україною та Росією, нібито, призупинені Києвом, а наша країна не виявляє зацікавленості у перемир’ї.

"Лідери також обговорили ситуацію в Україні. Володимир Путін, зокрема, поділився оцінками стану переговорного процесу між російськими та українськими представниками, фактично призупиненого Києвом, який не виявляє зацікавленість у серйозному та конструктивному діалозі", - пише пресслужба Кремля.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Саулі Нііністьо особисто зателефонував Путіну, аби повідомити про те, що Фінляндія має намір вступити до складу НАТО.

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