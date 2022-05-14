Путін поскаржився президенту Фінляндії, що переговори з Україною зупинилися

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт голови Кремля.

Під час розмови Путін заявив, що переговори між Україною та Росією, нібито, призупинені Києвом, а наша країна не виявляє зацікавленості у перемир’ї.

"Лідери також обговорили ситуацію в Україні. Володимир Путін, зокрема, поділився оцінками стану переговорного процесу між російськими та українськими представниками, фактично призупиненого Києвом, який не виявляє зацікавленість у серйозному та конструктивному діалозі", - пише пресслужба Кремля.