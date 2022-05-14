Президент Фінляндії особисто повідомив Путіну про вступ до НАТО
Про намір Фінляндії вступити в Північноатлантичний альянс президент Саулі Нііністьо розповів президенту РФ Володимиру Путіну телефоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Під час бесіди двох лідерів фінський президент оголосив про рішення подати заявку на членство в НАТО. Реакція господаря Кремля наразі невідома.
"Президент Фінляндії провів розмову з президентом Росії Путіним. Нііністьо заявив Путіну, що Фінляндія налаштована вступити в НАТО", – йдеться в повідомленні.
Раніше Росія пригрозила "військовими кроками" та іншими заходами впливу, якщо Фінляндія і Швеція приєднаються до НАТО. У Москві євроатлантичні прагнення обох держав назвали загрозою нацбезпеці.
Нагадаємо, що президент Нііністьо скоординував наступні кроки для вступу в НАТО з президентом США Байденом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.