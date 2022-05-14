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Путин пожаловался президенту Финляндии, что переговоры с Украиной остановились

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 15:24
Путин пожаловался президенту Финляндии, что переговоры с Украиной остановились Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Финляндии Саули Ниинистьо позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Последний пожаловался на переговоры с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы Кремля.

Во время разговора Путин заявил, что переговоры между Украиной и Россией, якобы, приостановлены Киевом, а наша страна не проявляет заинтересованности в перемирии.

"Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге", - пишет пресс-служба Кремля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Саули Ниинистьо лично позвонил Путину, чтобы сообщить о том, что Финляндия намерена вступить в состав НАТО.

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