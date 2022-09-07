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Розвідка про можливість "референдуму" в Херсоні: не зможуть навіть зімітувати

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Херсон, Середа 07 вересня 2022 16:40
Розвідка про можливість "референдуму" в Херсоні: не зможуть навіть зімітувати Фото: окупанти не зможуть зімітувати "референдум" у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Так званий "референдум" окупантів у Херсонській області не має ніяких перспектив. Росіяни навіть не зможуть зімітувати його проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

За його словами, окупанти на півдні України розуміють, що провести псевдореферендум не вдасться. Планам росіян заважають українські військові і місцеве населення.

"Ані Збройні сили України, ані суспільство в цілому не дають росіянам навіть можливості імітувати цей процес. І, звичайно, світ одразу відкине і навіть саму спробу подібного референдуму - це буде несерйозно", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, нещодавно розвідка провела спецоперацію в окупованій Кам'янці-Дніпровській. Військові знищили базу ФСБ та склад бюлетенів для так званого "референдуму".

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