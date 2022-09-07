Час змінювати сценаристів. У Зеленського відреагували на нову дату "референдумів"
Плани з проведення "референдумів" про приєднання до РФ окупованих територій України 4 листопада є черговою безглуздістю з боку росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"Референдум 4 листопада" - новий проект від авторів "Київ за три дні" і "Донбас до 9 травня". Час змінювати сценаристів", - написав Подоляк.
Він порадив росіянам хоча б раз провести чесні вибори в Москві перш ніж "лізти з псевдореферендумами в інші країни".
Нагадаємо, раніше секретар Генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Туркач запропонував провести "референдуми" на окупованих територіях України 4 листопада, тому що ця дата нібито символічна.
Також ми писали, що, за даними ГУР, росіяни навіть не зможуть зімітувати "референдуми" в Херсонській області.
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