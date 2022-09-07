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Час змінювати сценаристів. У Зеленського відреагували на нову дату "референдумів"

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Київ, Середа 07 вересня 2022 21:17
Час змінювати сценаристів. У Зеленського відреагували на нову дату "референдумів" Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Плани з проведення "референдумів" про приєднання до РФ окупованих територій України 4 листопада є черговою безглуздістю з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Референдум 4 листопада" - новий проект від авторів "Київ за три дні" і "Донбас до 9 травня". Час змінювати сценаристів", - написав Подоляк.

Він порадив росіянам хоча б раз провести чесні вибори в Москві перш ніж "лізти з псевдореферендумами в інші країни".

Нагадаємо, раніше секретар Генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Туркач запропонував провести "референдуми" на окупованих територіях України 4 листопада, тому що ця дата нібито символічна.

Також ми писали, що, за даними ГУР, росіяни навіть не зможуть зімітувати "референдуми" в Херсонській області.

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