Час змінювати сценаристів. У Зеленського відреагували на нову дату "референдумів"

Плани з проведення "референдумів" про приєднання до РФ окупованих територій України 4 листопада є черговою безглуздістю з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitte r.

"Референдум 4 листопада" - новий проект від авторів "Київ за три дні" і "Донбас до 9 травня". Час змінювати сценаристів", - написав Подоляк.

Він порадив росіянам хоча б раз провести чесні вибори в Москві перш ніж "лізти з псевдореферендумами в інші країни".