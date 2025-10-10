Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД

Тихий рассказал, что сейчас Украина работает над тем, чтобы задействовать все механизмы в рамках международных организаций и всяческих интеграционных объединений для адекватной реакции на российский террор.

"Министр (глава МИД Андрей Сибига - ред.) утром подчеркнул, что, по нашему мнению, Путин сознательно сделал это 10 октября, в третью годовщину первого массированного удара по украинской энергетике. Это простой, тупой сигнал России миру, что политика агрессии и террора продолжается, и Россия за эти три года не изменила свой курс на агрессию террор и ультиматумы", - добавил спикер МИД.

Он обратил внимание, что на этом фоне Москва продолжает отбрасывать любую дипломатию и мирные усилия.

"Можно сказать, что россияне хуже ХАМАСа… Потому что даже ХАМАС, мы видим, идет на прекращение огня и все-таки делает шаги к миру… И в это время в Европе мы видим, как Москва наоборот усугубляет террор и продолжает совершенно бессмысленную войну, которую она начала, которую она не может выиграть и никогда не сможет выиграть", - уточнил Тихий.