Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС

Тихий розповів, що зараз Україна працює над тим, щоб задіяти всі механізми в рамках міжнародних організацій і всіляких інтеграційних об'єднань для адекватної реакції на російський терор.

"Міністр (очільник МЗС Андрій Сибіга - ред.) зранку наголосив, що, на нашу думку, Путін свідомо зробив це 10 жовтня, у третю річницю першого масованого удару по українській енергетиці. Це простий, тупий сигнал Росії світові, що політика агресії і терору триває, і Росія за ці три роки не змінила свій курс на агресію, терор і ультиматуми", - додав речник МЗС.

Він звернув увагу, що на цьому тлі Москва продовжує відкидати будь-яку дипломатію і мирні зусилля.

"Можна сказати, що росіяни гірші за ХАМАС... Тому що навіть ХАМАС, ми бачимо, іде на припинення вогню й усе-таки робить кроки до миру... І в цей час у Європі ми бачимо, як Москва, навпаки, поглиблює терор і продовжує абсолютно безглузду війну, яку вона почала, яку вона не може виграти й ніколи не зможе виграти", - уточнив Тихий.