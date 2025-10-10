Путин похвастался, что они с Трампом "знают", как завершить войну в Украине

Глава Кремля напомнил, что ни российская, ни американская стороны "полностью не открывали" то, о чем шла речь на его встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

"Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт, причем мирными средствами", - добавил диктатор.

По словам Путина, они с Трампом договорились обсудить пути достижения мира между РФ и Украиной с "коллегами и союзниками". По его словам, такие вопросы являются сложными, они "требуют дополнительной проработки".

Путин добавил, что Россия и США "остаются в рамках договоренностей", которые были согласованы на Аляске.