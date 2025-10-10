RU

Путин похвастался, что они с Трампом "знают", как завершить войну в Украине

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия и США якобы имеют понимание того, как завершить войну в Украине "мирным путем". Об этом речь шла на Аляске.

Как передает РБК-Украина, об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время общения с журналистами.

Глава Кремля напомнил, что ни российская, ни американская стороны "полностью не открывали" то, о чем шла речь на его встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. 

"Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт, причем мирными средствами", - добавил диктатор. 

По словам Путина, они с Трампом договорились обсудить пути достижения мира между РФ и Украиной с "коллегами и союзниками". По его словам, такие вопросы являются сложными, они "требуют дополнительной проработки". 

Путин добавил, что Россия и США "остаются в рамках договоренностей", которые были согласованы на Аляске. 

Россия препятствует миру

Напомним, только вчера, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что готовность к мирным переговорам демонстрирует уже даже ХАМАС, но не российский диктатор Владимир Путин.

В частности, глава Кремля все так и не согласился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить возможность достижения мира.

При этом россияне продолжают свой террор против мирных украинцев. В частности, в ночь на 10 октября в результате массированного удара оккупантов в Запорожье погиб ребенок.

Также войска РФ нанесли удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, из-за чего в ряде регионов начались проблемы со светом.

