Путін похвалився, що вони з Трампом "знають", як завершити війну в Україні

Голова Кремля нагадав, що ні російська, ні американська сторони "повністю не відкривали" те, про що йшлося на його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

"Ми просто говорили про те, що загалом у нас є розуміння і з боку Сполучених Штатів, і з боку Російської Федерації про те, куди треба було б рухатися і до чого треба прагнути для того, щоб припинити цей конфлікт, причому мирними засобами", - додав диктатор.

За словами Путіна, вони з Трампом домовилися обговорити шляхи досягнення миру між РФ і Україною з "колегами і союзниками". За його словами, такі питання є складними, вони "потребують додаткового опрацювання".

Путін додав, що Росія і США "залишаються в рамках домовленостей", які були узгоджені на Алясці.