ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин похвастался, что они с Трампом "знают", как завершить войну в Украине

Душанбе, Пятница 10 октября 2025 16:45
UA EN RU
Путин похвастался, что они с Трампом "знают", как завершить войну в Украине Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия и США якобы имеют понимание того, как завершить войну в Украине "мирным путем". Об этом речь шла на Аляске.

Как передает РБК-Украина, об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время общения с журналистами.

Глава Кремля напомнил, что ни российская, ни американская стороны "полностью не открывали" то, о чем шла речь на его встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

"Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт, причем мирными средствами", - добавил диктатор.

По словам Путина, они с Трампом договорились обсудить пути достижения мира между РФ и Украиной с "коллегами и союзниками". По его словам, такие вопросы являются сложными, они "требуют дополнительной проработки".

Путин добавил, что Россия и США "остаются в рамках договоренностей", которые были согласованы на Аляске.

Россия препятствует миру

Напомним, только вчера, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что готовность к мирным переговорам демонстрирует уже даже ХАМАС, но не российский диктатор Владимир Путин.

В частности, глава Кремля все так и не согласился на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить возможность достижения мира.

При этом россияне продолжают свой террор против мирных украинцев. В частности, в ночь на 10 октября в результате массированного удара оккупантов в Запорожье погиб ребенок.

Также войска РФ нанесли удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, из-за чего в ряде регионов начались проблемы со светом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит