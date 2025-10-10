ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Путін похвалився, що вони з Трампом "знають", як завершити війну в Україні

Душанбе, П'ятниця 10 жовтня 2025 16:45
UA EN RU
Путін похвалився, що вони з Трампом "знають", як завершити війну в Україні Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія і США нібито мають розуміння того, як завершити війну в Україні "мирним шляхом". Про це йшлося на Алясці.

Як передає РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час спілкування з журналістами.

Голова Кремля нагадав, що ні російська, ні американська сторони "повністю не відкривали" те, про що йшлося на його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

"Ми просто говорили про те, що загалом у нас є розуміння і з боку Сполучених Штатів, і з боку Російської Федерації про те, куди треба було б рухатися і до чого треба прагнути для того, щоб припинити цей конфлікт, причому мирними засобами", - додав диктатор.

За словами Путіна, вони з Трампом домовилися обговорити шляхи досягнення миру між РФ і Україною з "колегами і союзниками". За його словами, такі питання є складними, вони "потребують додаткового опрацювання".

Путін додав, що Росія і США "залишаються в рамках домовленостей", які були узгоджені на Алясці.

Росія перешкоджає миру

Нагадаємо, лише вчора, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що готовність до мирних переговорів демонструє вже навіть ХАМАС, але не російський диктатор Володимир Путін.

Зокрема, очільник Кремля все так і не погодився на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити можливість досягнення миру.

При цьому росіяни продовжують свій терор проти мирних українців. Зокрема, в ніч на 10 жовтня внаслідок масованого удару окупантів у Запоріжжі загинула дитина.

Також війська РФ завдали ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури, через що в низці регіонів почалися проблеми зі світлом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить