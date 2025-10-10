Путін похвалився, що вони з Трампом "знають", як завершити війну в Україні
Росія і США нібито мають розуміння того, як завершити війну в Україні "мирним шляхом". Про це йшлося на Алясці.
Як передає РБК-Україна, про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час спілкування з журналістами.
Голова Кремля нагадав, що ні російська, ні американська сторони "повністю не відкривали" те, про що йшлося на його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.
"Ми просто говорили про те, що загалом у нас є розуміння і з боку Сполучених Штатів, і з боку Російської Федерації про те, куди треба було б рухатися і до чого треба прагнути для того, щоб припинити цей конфлікт, причому мирними засобами", - додав диктатор.
За словами Путіна, вони з Трампом домовилися обговорити шляхи досягнення миру між РФ і Україною з "колегами і союзниками". За його словами, такі питання є складними, вони "потребують додаткового опрацювання".
Путін додав, що Росія і США "залишаються в рамках домовленостей", які були узгоджені на Алясці.
Росія перешкоджає миру
Нагадаємо, лише вчора, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що готовність до мирних переговорів демонструє вже навіть ХАМАС, але не російський диктатор Володимир Путін.
Зокрема, очільник Кремля все так і не погодився на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити можливість досягнення миру.
При цьому росіяни продовжують свій терор проти мирних українців. Зокрема, в ніч на 10 жовтня внаслідок масованого удару окупантів у Запоріжжі загинула дитина.
Також війська РФ завдали ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури, через що в низці регіонів почалися проблеми зі світлом.