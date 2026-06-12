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Путин похвастался "аналогом" Starlink для управления тяжелыми дронами

17:14 12.06.2026 Пт
2 мин
Диктатор сказал, что спутники уже начали запускать в космос
aimg Иван Носальский
Путин похвастался "аналогом" Starlink для управления тяжелыми дронами Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
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В России якобы работают над спутниковой системой, при помощи которой оккупанты смогут управлять тяжелыми дронами.

Как передает РБК-Украина, об этом во время встречи с солдатами РФ заявил российский диктатор Владимир Путин.

По его словам, для того, чтобы создать низкоорбитальную спутниковую группировку ("аналог" Starlink), россияне уже начали запускать спутники в космос.

"В 2023 году первые спутники, которые способны решать подобную задачу (управление тяжелыми дронами - ред.), уже появились в космосе. И в 2024-2025 гг. эта работа продолжается. У нас есть частная структура", - сказал Путин.

Он отказался называть название компании, которая работает над спутниковой системой.

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Блокировка Starlink для россиян

Напомним, в этом году Украина совместно со SpaceX ввела "белый список" терминалов Starlink.

Главная цель таких мер - заблокировать работу тех терминалов, которые использовали российские оккупанты для войны против Украины. Хоть доставка в РФ Starlink была запрещена еще давно, армия страны-агрессора покупала их через посредников в третьих странах.

Были случаи, когда россияне использовали Starlink даже на своих ударных беспилотниках "Шахед", чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону.

В марте этого года российская компания "Бюро 1440" объявила, что вывела на орбиту первые 16 спутников "Рассвет" ("аналог" Starlink).

При этом о каком запуске спутников в 2023 году говорил Путин - неясно.

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