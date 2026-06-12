Путин похвастался "аналогом" Starlink для управления тяжелыми дронами
В России якобы работают над спутниковой системой, при помощи которой оккупанты смогут управлять тяжелыми дронами.
Как передает РБК-Украина, об этом во время встречи с солдатами РФ заявил российский диктатор Владимир Путин.
По его словам, для того, чтобы создать низкоорбитальную спутниковую группировку ("аналог" Starlink), россияне уже начали запускать спутники в космос.
"В 2023 году первые спутники, которые способны решать подобную задачу (управление тяжелыми дронами - ред.), уже появились в космосе. И в 2024-2025 гг. эта работа продолжается. У нас есть частная структура", - сказал Путин.
Он отказался называть название компании, которая работает над спутниковой системой.
Блокировка Starlink для россиян
Напомним, в этом году Украина совместно со SpaceX ввела "белый список" терминалов Starlink.
Главная цель таких мер - заблокировать работу тех терминалов, которые использовали российские оккупанты для войны против Украины. Хоть доставка в РФ Starlink была запрещена еще давно, армия страны-агрессора покупала их через посредников в третьих странах.
Были случаи, когда россияне использовали Starlink даже на своих ударных беспилотниках "Шахед", чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону.
В марте этого года российская компания "Бюро 1440" объявила, что вывела на орбиту первые 16 спутников "Рассвет" ("аналог" Starlink).
При этом о каком запуске спутников в 2023 году говорил Путин - неясно.