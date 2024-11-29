Путин угрозами об "Орешнике" может достичь противоположного для себя результата, - политолог

Российский диктатор Владимир Путин, угрожая новыми ударами "Орешником", может добиться противоположного для себя результата. Это может усилить поддержку Украины со стороны партнеров.

Он напомнил, что применение Россией ракеты "Орешник" почти совпало по времени с разрешением бить по РФ западными ракетами. По мнению политолога, ни удар "Орешником", ни переписывание ядерной доктрины России не сработали, как хотел Путин.

"Путин продолжает пытаться это делать, но вполне может добиться противоположного результата", - заявил Несвитайлов.

Он объяснил, что ранее российские ракеты, залетавшие в Польшу, не сбивали. Однако представитель МИД России Мария Захарова заявила, что база ПВО на территории Польши находится в списке военных целей России. Такие угрозы могут изменить позиции Польши и НАТО.

"Потому что они (поляки, - ред.) получили прямую угрозу. Если они раньше не сбивали ракеты на своей территории, и разговор о том, чтобы сбивать над Украиной вообще не шел, то теперь может возникнуть вопрос собственной безопасности для поляков", - заявил политолог.

По его мнению, лучшим ответом Польши и НАТО было бы определение 300-километровой зоны, в которой бы сбивали "случайные" вражеские цели.

Несвитайлов добавил, что также начали появляться инсайды по поводу того, что Франция проговаривает с Великобританией возможность отправки войск в Украину. Как считает политолог, это выглядит достаточно реалистично.

Он также прокомментировал утверждение на должность спецпредставителя США по Украине Кита Келлога. Политолог подчеркнул, что, несмотря на заявления Келлога о плане остановки и заморозки боевых действий на линии столкновения, у него были достаточно качественные проукраинские заявления.

"Он говорил о том, что победа Украины стратегически важна для США, это их прямой интерес. И также говорил, что никто Украину бросать не собирается и нужно найти путь, как войну завершить, но она не будет завершена на российских требованиях и в пользу РФ. И такого человека Трамп назначает спецпредставителем. Человек, который глубоко в контексте. Мне кажется, это лучший ответ на угрозы РФ, что на какую-то общую стратегию Запада это не влияет вообще", - объяснил политолог.