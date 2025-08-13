ua en ru
Путин поговорил с Ким Чен Ыном о войне перед встречей с Трампом

Москва, Среда 13 августа 2025 08:52
UA EN RU
Путин поговорил с Ким Чен Ыном о войне перед встречей с Трампом Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин поговорил с лидером КНДР Ким Чем Ыном. Это произошло накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишут государственные северокорейские СМИ, во время разговора во вторник, 12 августа, Путин поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку войны против Украины. Стороны "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Кроме того, северокорейский диктатор пообещал Путину и в дальнейшем оказывать помощь в войне против Украины.

"Ким Чен Ын выразил твердую уверенность в том, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и Россией и полностью поддерживать все меры, которые российское руководство будет принимать в будущем", - пишут СМИ.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

Как известно, Трамп 13 августа проведет разговоры с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным ABC News, Зеленский в среду встретится в режиме онлайн с Трампом и вице-президентом США Джей ди Вэнсом.

Путин в свою очередь также звонил лидерам Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также 8 августа провел разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Больше о встрече Трампа и Путина и чего ждать в Украине - читайте в нашем материале.

