Путін поговорив з Кім Чен Ином про війну перед зустріччю з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін поговорив з лідером КНДР Кім Чем Ином. Це сталося напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пишуть державні північнокорейські ЗМІ, під час розмови у вівторок, 12 серпня, Путін подякував Кім Чен Ину за підтримку війни проти України. Сторони "обмінялися думками з питань, що становлять взаємний інтерес".

Крім того, північнокорейський диктатор пообіцяв Путіну і надалі надавати допомогу у війні проти України.

"Кім Чен Ин висловив тверду впевненість у тому, що КНДР завжди залишатиметься вірною духу договору між КНДР та Росією та повністю підтримуватиме всі заходи, які російське керівництво вживатиме в майбутньому", - пишуть ЗМІ.