Иран намекнул на военную помощь от России на фоне операции США и Израиля
Россия может продолжать военную помощь Ирану и после начала американо-израильской операции.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Отвечая на вопрос о помощи со стороны России и Китая, министр отметил, что эти страны поддерживают Иран "политически и иными способами". Однако наиболее резонансным стало его заявление о военном аспекте отношений с Москвой.
"Военное сотрудничество между Ираном и Россией не является секретом. Мы работали друг с другом в прошлом, это продолжается и, думаю, будет продолжаться", - заявил дипломат.
При этом на уточняющий вопрос о том, оказывает ли Россия активную помощь прямо сейчас, в условиях войны, глава МИД ответил уклончиво.
"Они всегда нам помогали. Я не собираюсь раскрывать детали нашего сотрудничества с другими странами прямо в разгар войны", - сказал Аракчи.
Россия - союзник Ирана
Напомним, именно благодаря Ирану Россия получила дроны-камикадзе "Шахед", которые она активно использует для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Помимо прямых поставок готовой продукции, Иран способствовал локализации производства дронов на территории РФ, в частности, на заводе в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан).
Ранее Bloomberg писало о том, что российский диктатор Владимир Путин знал о планах Израиля атаковать Иран, но не предпринял никаких шагов.
Журналисты отмечают, что россияне ограничились только словесной критикой действий Израиля и США.