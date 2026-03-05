Иран намекнул на военную помощь от России на фоне операции США и Израиля

Россия может продолжать военную помощь Ирану и после начала американо-израильской операции.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Отвечая на вопрос о помощи со стороны России и Китая, министр отметил, что эти страны поддерживают Иран "политически и иными способами". Однако наиболее резонансным стало его заявление о военном аспекте отношений с Москвой.

"Военное сотрудничество между Ираном и Россией не является секретом. Мы работали друг с другом в прошлом, это продолжается и, думаю, будет продолжаться", - заявил дипломат.

При этом на уточняющий вопрос о том, оказывает ли Россия активную помощь прямо сейчас, в условиях войны, глава МИД ответил уклончиво.

"Они всегда нам помогали. Я не собираюсь раскрывать детали нашего сотрудничества с другими странами прямо в разгар войны", - сказал Аракчи.