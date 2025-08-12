Путин согласился на встречу с Трампом, потому что чувствует давление, - Хегсет

По его словам, ранее никто не мог создать условия для того, чтобы Путин встретился с кем-то из лидеров. В частности, по его мнению, Путин никогда не воспринимал серьезно предыдущего президента США Джо Байдена.

Именно поэтому, Трамп уже смог изменить условия и "правила игры".

"Он создал условия для возможного переговорного урегулирования, что было его целью с самого начала, на очень сложном поле боя. Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс", - заявил Хегсет.

В то же время, он отметил, что во время переговоров могут быть уступки территориями

"Могут быть обмены территориями, могут быть уступки. Никто не будет доволен, но если кто-то и может это сделать, то это будет президент Трамп", - заявил глава Пентагона.

Журналисты также спросили у него, будет ли он на Аляске во время встречи Трампа и Путина. На это Хегсет ответил: "Не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой календарь. Возможно".

Идея обмена территориями

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для завершения войны России против Украины может произойти "обмен территориями".

По его словам, США попытаются вернуть Украине ту территорию, которая сейчас оккупирована российскими солдатами.