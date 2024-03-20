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Путин после "выборов" приказал увеличить армию, размечтался о днепровской флотилии

Москва, Среда 20 марта 2024 13:59
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Путин после "выборов" приказал увеличить армию, размечтался о днепровской флотилии Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия заявила, что намерена якобы увеличить армии, создав новые подразделения. В частности, речь идет о создании днепровской речной флотилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Шойгу заявил, что по приказу российского диктатора Владимира Путина в России якобы сформируют новые подразделения - днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии.

Также Шойгу добавил, что якобы до конца 2024 года в России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

Традиционно глава Минобороны РФ пообещал, что российские войска будут "повышать боевые возможности" и количество личного состава пропорционально "угрозам".

Напомним, с 15 по 17 марта в России состоялись "выборы" президента. Как и ожидалось, российская ЦИК объявила, что практически проработала результаты "выборов", и заявила о почти "рекордных" показателях голосования за Путина.

Потери России в войне против Украины

Российский режим с начала полномасштабного вторжения скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 433 тысячи солдат. Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 700 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Ранее британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

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