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Еще 700 оккупантов и 37 беспилотников. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Среда 20 марта 2024 08:09
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Еще 700 оккупантов и 37 беспилотников. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро среды 20 марта, составляют 700 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 433 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 беспилотников и 16 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 433 090 (+700) человек ликвидировано;
  • танков - 6828 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13 058 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 714 (+16) ед.;
  • РСЗО - 1017 ед.;
  • средства ПВО - 721 ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8355 (+37) ед.;
  • крылатые ракеты - 1922 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 198 (+7) ед.;
  • специальная техника - 1738 (+3) ед

Еще 700 оккупантов и 37 беспилотников. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ провели разведку боевыми действиями вблизи российских позиций к северу и северо-западу от Авдеевки. Также украинские защитники сохраняют позиции на западной окраине Ивановского, при том, что в населенном пункте продолжаются ожесточенные бои.

В Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновений. Ракетные войска ударили по наземному пункту управления беспилотниками противника.

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