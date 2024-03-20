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Путін після "виборів" наказав збільшити армію, розмріявся про дніпровську флотилію

Москва, Середа 20 березня 2024 13:59
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Путін після "виборів" наказав збільшити армію, розмріявся про дніпровську флотилію Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Росія заявила, що збирається нібито збільшити армії, створивши нові підрозділи. Зокрема, йдеться про створення дніпровської річкової флотилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони РФСергія Шойгу.

Шойгу заявив, що за наказом російського диктатора Володимира Путіна у Росії нібито сформують нові підрозділи - дніпровську річкову флотилію, армійський корпус, мотострілецьку дивізію та бригаду річкових катерів флотилії.

Також Шойгу додав, що нібито до кінця 2024 року у Росії з'являться дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад.

Традиційно глава Міноборони РФ пообіцяв, що російські війська будуть "підвищувати бойові можливості" та кількість особового складу пропорційно до "загроз".

Нагадаємо, з 15 до 17 березня у Росії відбулися "вибори" президента. Як і очікувалося, російська ЦВК оголосила, що практично опрацювала результати "виборів", і заявила про майже "рекордні" показники голосування за Путіна.

Втрати Росії у війні проти України

Російський режим з початку повномасштабного вторгнення приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 433 тисячі солдатів. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 700 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Раніше британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

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