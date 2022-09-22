Путин подлил масла в огонь, объявив мобилизацию, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин "подлил масла в огонь", когда вчера объявил частичную мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Он на наших глазах измельчил международный порядок", - заявил Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, Путин "подлил масла в огонь", объявив мобилизацию и планируя "референдумы" на оккупированной украинской территории.

"Мы не можем, мы не позволим президенту Путину, чтобы это сошло с рук", - заявил госсекретарь.

Блинкен сказал о возможности продемонстрировать, что ни одна нация не может изменить границы другой страны силой. Такой сигнал будет известен всем агрессорам, они также не могут это игнорировать.