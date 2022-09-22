Путін підлив масла у вогонь, оголосивши мобілізацію, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін "підлив масла у вогонь", коли вчора оголосив часткову мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Він на наших очах подрібнив міжнародний порядок", - заявив Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН.

За його словами, Путін "підлив масла у вогонь", оголосивши мобілізацію та плануючи "референдуми" на окупованій українській території.

"Ми не можемо, ми не дозволимо президенту Путіну, аби це зійшло з рук", - заявив держсекретар.

Блінкен сказав про можливість продемонструвати, що жодна нація не може змінити кордони іншої країни силою. Такий сигнал буде повідомленням всім агресорам, вони також не можуть це ігнорувати.