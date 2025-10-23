Путин испугался из-за дальнобойного оружия Украины и пригрозил "серьезным ответом"

Дальнобойное оружие Украины

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 23 октября, заявил, что Украина ни разу не наносила удары американским оружием по территории РФ.

Он рассказал, что новейшее оружие украинского производства может бить по вражеским целям на расстояние от 150 до 3000 км.

В среду, 22 октября, издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отменила ключевой запрет, который ограничивал удары Украины западными ракетами по РФ.

По словам источника издания, это решение позволяет Украине атаковать вражеские военные цели на территории РФ.

Отметим, дальнобойные американские ракеты Tomahawk были одной из основных тем переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне 17 октября.

Во время встречи президент Украины предложил американскому коллеге начать поставки Tomahawk в обмен на тысячи украинских дронов. По итогам переговоров Трамп все же не согласился на передачу этих ракет.

РБК-Украина ранее писало, что Владимир Зеленский убежден, что поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk могут заставить россиян протрезветь и сесть за стол переговоров.